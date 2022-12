Tunisie - France : L'imbroglio de la VAR

Dans Le Mag', Denis Brogniart est revenu sur la situation confuse à la fin du match entre la Tunisie et la France, qui a vu l'annulation du but égalisateur d'Antoine Griezmann avec intervention de la VAR... alors que le coup de sifflet final avait été donné. Tunisiens et Tricolores s'affrontaient lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Les coéquipiers de Wahbi Khazri se sont imposés 1-0.