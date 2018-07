Une Coupe à la Folie !

Revivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde, choisis par l'équipe du Mag ! Le but de Pavard, ceux de Cristiano Ronaldo, les roulades de Neymar, l'exploit de la Corée du Sud face à l'Allemagne, les joies extatiques des supporters, le golazo de Angel Di Maria face aux Bleus, le chef d'oeuvre de Philipe Coutinho, la volée fantastique de Nacho face au Portugal, la sublime frappe de l'extérieur du pied de Cheryshev, celle tout aussi splendide de Ricardo Quaresma, la joie émouvante du commentateur panaméen sur le 1er but de son équipe dans le Mondial, la surprise russe, l'explosion de joie des commentateurs belges sur le but de la qualification face au Japon, les parades venues d'ailleurs de Pickford, Lloris, Courtois, Kawashima...