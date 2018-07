Uruguay - France (0 - 1) : Voir le but de la tête de Varane

Rodrigo Bentancur accroche violement la jambe de Tolisso et écope d'un carton jaune. Sur le coup france, Antoine Griezmann délivre un tir précis que Varane glisse de la tête dans les buts uruguayen. Une ouverture du score mérité pour les français qui maitrise le jeu et se montre intraitable en défense et dans les duels. Pour Varane ce but est aussi une revanche, lui qu'on avait accusé de laxisme sur la tête d'Hummels il y a quatre ans, fait la différence dans les airs. Uruguay - France (0 - 1) : Raphael Varane (40e minute)