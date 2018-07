Uruguay - France : Deschamps et Lloris redoutent-ils les tirs au but ?

Depuis les 8es de finale de la Coupe du monde, l'hypothèse d'une fin lors de la séance des tirs au but est une éventualité très forte. Dèjà 3 huitièmes se sont terminés de cette manière. Le gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris, peu en réussite dans cet exercice, et son sélectionneur Didier Deschamps, redoutent-ils les tirs au but ? Découvrez leurs réponses en conférence de presse. Uruguay - France, vendredi 06 juillet à 16h en direct sur TF1 à Nijni Novgorod