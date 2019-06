Durant la rencontre face à la Suède, la superstar des USA Alex Morgan a été remplacée à la mi-temps. Touchée au genou, l'attaquante boîtait bas et les pires craintes ont rapidement envahi les supporters. Heureusement pour les Américaines et les fans, il semblerait que sa paraticipation aux huitièmes de finale ne soit pas remise en cause.