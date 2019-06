Pas titulaire lors de la rencontre face à la Thaïlande, Carli Lloyd a débuté contre le Chili. Et non seulement l'attaquante a hérité du brassard de capitaine, mais elle a livré une énorme performance dans ce match dominé de la tête et des épaules par la sélection américaine. Lloyd a inscrit deux des trois buts américains, et a même raté un penalty au passage, plus quelques occasions franches repoussées par la gardienne chilienne.