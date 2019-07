USA - Pays-Bas - Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019

Le duel le plus logique. Championnes du monde en titre, les joueuses de la sélection des Etats-Unis sont en quête d'un quatrième sacre en Coupe du monde après 1991, 1999 et 2015 face aux Pays-Bas, championnes d'Europe en titre. La sélection néerlandaise, emmenée par Lieke Martens, Vivianne Miedema et Daniëlle van de Donk, vise le doublé Euro-Mondial, mais surtout son premier titre de championne du monde. Cette grande finale se jouera dans l'antre de l'Olympique Lyonnais située à Décines-Charpieu. C'est la première fois que la ville de Lyon accueille la finale d'une compétition internationale organisée en France.