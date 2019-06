On n'arrête plus les Etats-Unis qui sont en route vers un record ! A la suite d'un dégagement adverse, deux têtes suffisent pour que Mallory Pugh soit servie dans la surface thaïlandaise. L'attaquant n'a plus qu'à dribbler la gardienne pour marquer son premier but de la rencontrer. Les USA mènent 11-0 à la 85e minute !