Vous pensiez que les Américaines allaient s'en arrêter là ? Pas du tout ! Et quelle douzième but de la part d'Alex Morgan, son numéro 5 de la soirée et sans doute son plus beau avec un coup du sombrero sur une adversaire et une frappe puissante du gauche qui surprend la gardienne thaïlandaise. 12-0 à la 87e minute !