Treizième et dernier but de cette rencontre historique entre les Etats-Unis et la Thaïlande. Dans les arrêts de jeu, Morgan sert Carli Lloyd dans l'axe. La meilleure buteuse de la Coupe du monde 2015 trompe la gardienne d'un extérieur du pied. C'est le match le plus prolifique de toutes les Coupes du monde.