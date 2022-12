(vidéo) Le Brésil c'est "Danse avec les Stars" de la Seleção

Le Brésil s'est donné comme objectif de faire danser ses adversaires et surtout eux-mêmes. A chaque but, une danse ! Emmenés par Paqueta, Neymar et Richarlison, les joueurs brésiliens ne cessent de danser à chaque match... même avec leur entraineur Tite. Le match remporté contre la Corée du Sud lundi en 8e de finale de la Coupe du monde 2022 (4-1) a donc été particulièrement festif.