(vidéo) Les Bleus à la rencontre de leurs fans

Revivez en vidéo la rencontre entre les joueurs de l'équipe de France et leurs supporters, à la veille du huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Lors de leur dernière séance d'entraînement avant leur choc contre l'équipe de Robert Lewandowski, les Bleus de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé ont pris du temps pour leurs fans. Un moment fort et important avant d'aller chercher un billet pour les quarts de finale du Mondial.