Viviane Asseyi : Au nom de ma mère

Sidonie Asseyi est la mère de Viviane, la joueuse des Girondins de Bordeaux, qui a joué contre le Nigeria. Véritable personnage, enthousiaste, passionnée et fan numéro 01 de sa fille et des Bleues, Sidonie Asseyi vit les matches a 100%. Elle est aujourd'hui l'invitée du Mag de Denis Brogniart et réagit avec émotion aux images de sa fille. C'est aussi l'histoire d'une jeune gabonaise arrivée en France à ving ans et qui voit sa fille porter le maillot des Bleues pour une Coupe du monde en France, après des années de sacrifice.