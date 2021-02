3 filles et un mariage

"Charlotte écrit des chansons de country, et elle est sur le point d'épouser Spencer. Mais elle n'arrive pas à trouver la robe de mariée de ses rêves, parce qu'elle pense toujours à celle de sa mère, qui est décédée. Ses amies Laila et Kathleen lui proposent d'annuler son enterrement de vie de jeune fille prévu à Napa, pour aller chercher la robe à Harmony, la petite ville d'où Charlotte est originaire. Elle n'y est pas retournée depuis 7 ans, et va se heurter à la colère de Rose, sa grand-mère, qui ne veut pas lui prêter la robe. Sa grand-tante Babs est beaucoup moins renfrognée et lui fait découvrir la nouvelle entreprise dans laquelle elle s'est lancée : la confection de boissons artisanales. Quant à Kathleen, elle renoue avec Hank, le petit frère de Charlotte, qui semble beaucoup lui plaire. Il tombe à pic, parce qu'elle vient de subir de grosses déceptions professionnelles et sentimentales à Los Angeles. Alors qu'elle ne devait rester qu'un week-end, Charlotte reçoit un coup sur la tête et ne peut pas reprendre l'avion avant plusieurs jours. Ce retour aux sources est aussi l'occasion pour Charlotte de recroiser Ray, son amour de jeunesse. Alors qu'elle se pose beaucoup de questions sur son avenir,le retrouver complique les choses. Elle qui n'a pas chanté depuis longtemps remonte sur scène avec lui. La vidéo de leur chanson, postée sur Internet, ne plaît pas à Spencer, qui sent que sa fiancée risque de lui échapper et la rejoint au plus vite à Harmony, pour la trouver dans les bras de Ray. Mais il s'agit d'un quiproquo et les deux tourtereaux finissent par se réconcilier, et décident même d'improviser leur mariage sur place, en musique bien sûr."