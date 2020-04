Au coeur de l'amour

Les sœurs Dashwood vivent dans l’opulence jusqu’au jour où leur père est arrêté pour escroquerie. La famille perd tout et les deux sœurs aînées doivent trouver un travail afin de subvenir à leurs besoins et payer le traitement qui permettra à la plus jeune de guérir d’une leucémie. Mais dès qu’elles prononcent le nom de Dashwood, les portes se ferment. Elinor se voit réduite à assurer l’entretien dans un spa, tandis que Marianne, sa cadette, se fait engager comme employée de bureau sous un faux nom. Heureusement, Marianne a la passion des fleurs et s’amuse à confectionner des lotions apaisantes. Sa dernière création est une réussite que les clientes du spa où travaille sa sœur ne tardent pas à s’arracher et qui suscite la convoitise de Fran, la directrice au bord de la faillite…