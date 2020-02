Coup de foudre à Harvest Moon

Jenny, une jeune femme très superficielle, gâtée par son papa millionnaire et qui partage sa vie entre shopping et déjeuners entre amies, se retrouve, du jour au lendemain, en difficulté, suite à la faillite de son père. La seule chose qui lui reste est une exploitation de citrouilles, La ferme Jarrett, que son père lui a achetée sans lui dire et qu’elle compte donc bien revendre le plus vite possible pour essayer de rebondir. Elle se rend alors sur place pour évaluer son bien et rencontre le gestionnaire de l’exploitation, Brett Jarrett, un fermier veuf d’à peu près son âge. Le courant passe très mal entre les deux. Malgré cela, Jen, consciente que la ferme est difficilement vendable en l’état, décide de s’y installer pour lui donner un coup de neuf afin de trouver plus facilement de potentiels acheteurs. Brett accepte qu’elle s’installe prévoyant, avec l’aide de toute sa famille, de la dégoûter de l’endroit pour qu’elle retourne au plus vite chez elle et qu’il puisse racheter la ferme pour une bouchée de pain...