Coup de foudre à la Saint-Valentin

Julia Palmer, une jeune conseillère matrimoniale travaille à Portland dans l’agence d’Elizabeth Johnson dont elle est le bras droit. A l’occasion d’un séjour à Paris où cette dernière accompagne son mari qui a décroché un poste à l’université, Julia décide d’apporter sa touche personnelle à la grande fête de la Saint Valentin qui aura lieu dans quelques semaines. Pour cela, elle élargit la liste des invités, réserve une nouvelle salle et un nouveau traiteur pour la réception. Elle compte ainsi prouver à sa responsable qu’elle est capable de prendre la relève quand elle décidera de passer la main. Entre temps, elle fait la connaissance du séduisant Daniel O’Connor, homme d’affaires, créateur d’un centre d’adoption pour animaux de compagnie et célibataire endurci, que ses amis ont inscrit à l’agence. Julia tombe sous son charme, mais voulant rester professionnelle, elle cherche à lui faire rencontrer l’âme sœur. Après deux essais infructueux, les deux jeunes gens comprennent qu’ils partagent les mêmes passions et les mêmes craintes de perdre leur autonomie, mais l’amour est plus fort que tout. La réception est un succès, Elizabeth décide de s’installer à Paris et Julia prend la direction de l’agence.