Coup de foudre à Paris

Lindsey, à la tête d’un magazine d’art à New York, s’apprête à accompagner sa fille à Paris. Elle n’y est pas retournée depuis vingt ans. A l’époque, elle y était venue pour étudier la peinture. Une histoire d’amour qui s’est mal terminée l’a dissuadée d’y remettre les pieds. C’est maintenant au tour d’Alexa de passer un semestre à la Sorbonne pour suivre les traces de sa mère et étudier à son tour l’art avec Hugo, artiste et professeur qui adore se mêler des affaires des autres.