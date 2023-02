Coup de foudre à Rome

Les sœurs Tate sont orphelines et vivent ensemble dans l'Oregon. L’aînée, Amelia, avait des rêves de comédienne mais elle a dû s’occuper de sa petite soeur, Kathryn, lorsque leur mère tombe malade, après la mort de leur père. Leur vie va changer le jour où Kathryn propose à Amelia de concourir pour le remake de « Vacances Romaines » du réalisateur italien, Dominic D’Andrea. En effet, la production du film, Pinnacolo Productions, recherche dans le monde entier une actrice inconnue. Amelia est sélectionnée pour jouer aux côtés du célèbre acteur, Jonathan Lyman. Elle doit s’envoler pour Rome où se déroule le tournage. Philip Hamilton, écrivain américain, vit à Rome depuis deux ans. Il doit interviewer Amelia afin de faire son portrait pour le magazine Vistoso. La discrétion est de mise car l’identité d’Amelia ne doit pas être révélée avant la conférence presse. Entre les préparations pour le film et les visites de la ville, Amelia et Philip vont apprendre à se connaître. Petit à petit, Philip arrive à obtenir des informations sur la vie d’Amelia et gagne sa confiance. Cependant, c’est la course contre la montre et contre Vincent Veverito de Celebrita Magazine qui cherche, lui aussi, des informations sur cette actrice mystère. Dominic D’Andrea est ravi de son choix d’actrice et tout semble se mettre en place pour la grande révélation à la conférence de presse de l’identité d’Amelia mais Celebrita Magazine va réussir à briser la confiance entre Amelia et Philip.