Coup de foudre avec une star (avec Shenae Grimes-Beech)

La petite chérie de l'Amérique, Alex Allen, star d'Hollywood très populaire est quittée par son fiancé le soir de la première de son dernier film.Le lendemain, alors que les journaux titrent sur sa baisse de popularité, elle s'interroge sur sa vie et sur ses relations. Elle doute que les gens l'aiment sincèrement , mais plutôt par intérêt. C'est alors que Paige Sumner, sa meilleure amie qui est aussi son attachée de presse lui montre une vidéo postée sur internet à son intention par David Rogers, un lycéen qui lui demande si elle veut bien être sa cavalière pour son bal de promo. Paige suggère à Alex de répondre favorablement à cette proposition car elle y voit une occasion rêvée de relancer la carrière de sa protégée. Alex finit par accepter et elles se rendent dans l'Illinois chez David . Assaillie par les journalistes qui sont déjà au courant, la star s'enfuit. En courant, elle se fait bousculer par une voiture d'auto école.Le moniteur,Vincent Walsh, lui propose de la raccompagner à son hôtel. Touchée par cet homme qui ne la reconnaît pas, elle accepte de boire un café avec lui. Le lendemain, alors que David l'emmène à son lycée, Alex retrouve Monsieur Walsh , qui n'est autre que le professeur de littérature de David. Alex va vivre une semaine au rythme des lycéens en s'investissant au maximum pour l'organisation du bal . C'est alors qu'elle s'aperçoit que David a copié mot pour mot un poème de Vincent Walsh pour lui faire sa proposition .Elle pense que Vincent lui a menti en lui disant qu'il ignorait qui elle était, et qu'il a tout manigancé dans le but de se servir d'elle pour vendre son livre à Hollywood. Pendant ce temps, Marlana Hope, autre professeur du lycée, jalouse de la séduction exercée par Alex sur Vincent ,invente un décret pour qu'Alex n'ait finalement pas le droit d' assister au bal. En convaincant Heidi, la meilleure amie de David, que c'est elle qui devrait être sa cavalière pour le bal, Alex apprend que David a copié mot pour mot le poème de Vincent sans le lui dire et que ce dernier ne mentait pas en disant à Alex qu'il ignorait qui elle était. Elle comprend alors qu'il est sincèrement séduit pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle représente. Au bal de promo, Alex est au bras de Vincent et Heidi au bras de David.