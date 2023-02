Coup de foudre et imprévus

Mary n'est pas satisfaite de son travail au Clairon, un journal local, et rêve de travailler à la Gazette sur des sujets plus intéressants. Elle ne manque pas de se signaler à M. Kramer, son rédacteur en chef, qui n'est pas du tout impressionné par ses articles. Elle vit une relation ronronnante avec Carl, un vendeur de voitures, et tombe des nues quand celui-ci la quitte car il aspire à plus de surprise. Le soir même de leur rupture, elle communique furtivement dans le tramway avec un bel inconnu qui oublie son portable sur sa banquette. S'ensuit une correspondance par textos car James, ce jeune homme, se révèle être parti faire un reportage photographique à Paris. Avec son meilleur ami Victor, Mary imagine faire le portrait de James dont la vie semble palpitante. Il lui donne son feu vert et lui dit d'exploiter le carnet d'adresses de son téléphone. Mary va donc rencontrer ses amis et sa famille pour écrire un portrait de l'homme à travers leurs yeux et découvrir une personne qui vit au jour le jour en ne reculant devant aucune aventure. En parallèle, le rédacteur en chef du Clairon lui a demandé d'écrire un article sur sa définition personnelle de l'amour pour l'édition spéciale Saint Valentin. Les deux articles vont finir par fusionner car plus Mary en apprend sur James, plus elle en apprend sur elle-même, fait tomber ses barrières, apprend à apprécier la vie à sa juste valeur et plus elle tombe amoureuse de lui. Ils se retrouvent le soir de la Saint Valentin, juste après que M. Kramer ait offert un poste à Mary, et Mary s'aperçoit que cette rencontre inattendue a changé sa vie.