Coup de foudre et quiproquos

Chloé et Eric sont ensemble depuis dix ans, mais Chloé ne supporte plus le manque d'initiatives d'Eric. Celui-ci passe ses journées assis devant la télévision à regarder en boucle des épisodes de sa série préférée "Dernier refuge". Elle décide de prendre ses distances afin de le faire "réagir". Après six mois sans nouvelles, Eric contacte Chloé, mais seulement pour lui annoncer qu'il a publié un livre sur sa série préférée et que, dans la foulée, il s'est fiancé avec son éditrice, Alyssa, avec qui il est sur le point de se marier. Sur les conseils de sa meilleure amie Bonnie, Chloé, désemparée, part se détendre dans un hôtel tenu par le neveu de Bonnie, Arthur, qui tombe rapidement sous le charme de Chloé. Malheureusement, c'est aussi le lieu qu'ont choisi Alyssa et Eric pour se marier. Chloé et Eric se retrouvent alors coincés entre leurs prétendants respectifs, assaillis par le doute et tiraillés par leurs sentiments.