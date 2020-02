Coup de foudre par erreur

Clarissa est une jeune comédienne. Sur le tournage d'un film elle renverse une cafetière de café sur la star Chas Hunter et est renvoyée. Peu de temps après, une photo de Chas et d’une jeune femme est publiée et tout le monde croit qu’il s’agit de Clarissa. Celle-ci a beau démentir, rien n’y fait. Puis Chas lui propose un étrange marché : se faire passer pour sa petite amie et rompre en public. En réalité, il s’agit d’une idée de Suzie, la véritable petite amie de Chas, qui souhaite garder leur relation secrète car elle est en train de divorcer. D’abord réticente, Clarissa finit par accepter de servir d’alibi à Chas…