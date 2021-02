Coup de foudre pour la bachelorette (avec Sam Page)

Stéphanie participe sans conviction à une émission de télé-réalité dans laquelle un homme et une femme se rencontrent, apprennent à se connaître à travers différentes activités et décident, à l’issue d’un dernier rendez-vous, s’ils vont poursuivre ou non l’aventure. Le prétendant s’appelle Oliver. Il est beau, intelligent et drôle. Le cadre où se déroule leur rencontre est magnifique, tout semble parfait, mais elle ne ressent rien pour lui. En revanche, elle est attirée par Alex, le fils de la propriétaire du ranch dans lequel est tournée l’émission.