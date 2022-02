Coup de foudre sous les tropiques

Jessica est une médecin urgentiste, surchargée de travail, qui rêve de trouver une solution pour avoir davantage de temps à consacrer à sa fille adolescente, Ava. Elle pense peut-être ouvrir son cabinet de médecine générale, mais sa meilleure amie Karen lui apprend qu’elle est en lice pour être promue médecin titulaire, responsable du service des Urgences, une proposition qui mérite réflexion. En attendant de trouver la bonne solution, elle part en vacances à Fidji avec Ava, retournant là où elle a rencontré et épousé le père de sa fille, aujourd’hui disparu. Karen, enceinte de huit mois, ne devrait accoucher qu’à leur retour. Sur place, Ava, jeune fille timide et réservée, s’ouvre de plus en plus aux autres et aux nouvelles expériences. Jessica quant à elle rencontre un collègue médecin qui se révèle être tout ce qu’elle fait attention de ne pas devenir : un accro du boulot qui ne décroche jamais, même sur une île paradisiaque. Parallèlement, elle fait la connaissance de Will, l’un des directeurs de l’hôtel. Il lui fait retrouver ce qu’elle avait tant aimé quand elle avait passé un an sur cette île lors de ses études : une forme de calme, la contemplation de la nature, l’écoute de son corps, la spontanéité. Ava et Jessica se lient d’amitié avec les directeurs de l’hôtel : non seulement Will, mais aussi Lani et Danny, et leur fille Meli. Après que Jessica ait soigné une écorchure et une épaule déboîtée au dépourvu, Lani lui apprend qu’ils recherchent un médecin pour l’hôtel. L’idée de déménager à Fidji semble à la fois merveilleuse et impossible à Jessica, même si Ava est très enthousiaste. Karen entre en travail précoce et elles doivent rentrer précipitamment. Juste au moment où Jessica et Will s’avouaient leur sentiment, et leur envie de profiter un maximum du peu de temps que dureraient encore les vacances. Une fois rentrée et sa meilleure amie devenue mère, Jessica va discuter du poste de médecin titulaire … et finit par le refuser. Ava et elle retournent à Fidji, cette fois pour y commencer une nouvelle vie.