Coup de foudre sur les pistes

Tyler Decker, un publicitaire new-yorkais veuf depuis peu, vient passer des vacances dans la petite station de sports d’hiver de Bliss Mountain, où sa fille Anna doit suivre un entraînement intensif avec l’ancienne championne de ski Maddy Morrison. Le séjour doit se conclure par une épreuve de slalom des jeunes espoirs féminins. À peine arrivé, Tyler fait la rencontre de Kat Miller, l’autre championne locale, et une certaine complicité s’installe entre eux. La jeune Anna, rapidement rebutée par la sévérité de Maddy, demande à Kat de lui donner des cours particuliers. Dans un premier temps, Kat refuse, meurtrie par un douloureux souvenir de l’époque où elle faisait de la compétition. Elle préfère se concentrer sur ses cours pour débutants et sur l’organisation du festival d’hiver de Bliss Mountain, un événement annuel capital pour la petite ville qui subit la concurrence impitoyable d’Epic Mountain, la station voisine bien plus réputée. Mais débordée par cette lourde tâche, Kat a l’idée de proposer un marché à Tyler : elle accepte d’entraîner Anna à condition qu’il utilise ses talents de publicitaire pour assurer la promotion du festival d’hiver. Commence alors une course contre la montre pour faire du festival un succès retentissant et pour préparer Anna au slalom de démonstration. Grâce aux efforts et à la bonne volonté de chacun, Anna remporte le slalom et l’événement est une réussite incontestable qui remet Bliss Mountain sur le devant de la scène. Rapprochés par cette aventure, Kat et Tyler tombent amoureux l’un de l’autre et finissent par céder à leur attirance mutuelle.