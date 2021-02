Des fiançailles sous la neige

Cara et Ben, qui vivent désormais ensemble, décident de passer le week-end en amoureux sur les pistes de Clara Lake, lieu de leur rencontre, il y a un an. Ben a quitté Cyan, la société de snowboard qu’il avait créée, et se relance dans l’aventure avec un nouveau prototype. Cara a abandonné le magazine où elle travaillait et s’apprête à sortir son premier roman. Le week-end, qui devait être romantique et l’occasion pour Ben de demander Cara en mariage, se transforme finalement en voyage d’affaires. En effet, l’investisseur que Ben courtise depuis des semaines n’est disponible qu'à ce moment. Cara décide alors d’inviter Megan qui, malgré une charge de travail importante, parvient à convaincre sa cheffe de la laisser partir en échange d’un reportage photo.