La recette du coup de foudre

Natalie est une jeune femme passionnée de pâtisserie qui vend ses cupcakes faits maison dans un camion itinérant, à San Francisco. Elle est citée dans le testament d’une amie plus âgée, "Tante Béa", avec le neveu de cette dernière, Eric, qui travaille dans la finance. C’est un homme divorcé qui vit avec sa fille de 9 ans, Lily. Béa laisse à Eric l’ancienne pâtisserie que possédait ses parents. Quant à Natalie, elle lui laisse la remise à l’arrière du bâtiment. Natalie et Eric décident de vendre le bien, mais l’ensemble est classé Monument historique, ce qui dissuade les éventuels acheteurs. La compagnie qui emploie Eric traverse une période difficile et ferme le département finance. Sans emploi, Eric décide de suivre l’idée de Natalie de rouvrir la pâtisserie. Ils sont aidés par leurs meilleurs amis respectifs, Nick et Sam.