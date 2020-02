L'amour à la Une

Tous les ans, le 14 février, Caroline Thomas retourne à la gare où elle a dit « au revoir » à Neil, l’amour de sa vie, 65 ans plus tôt, en 1943. A l’époque, Caroline était enceinte d’un petit garçon. Mais le lieutenant Neil ne le connaîtra jamais, son avion ayant été porté disparu au- dessus du Pacifique. Susan Allison, journaliste pour la télévision, est chargée d’interviewer la veuve du pilote de l’aéronavale. Peu enthousiaste au début, à l’idée de ce reportage, elle se lie d’amitié avec Caroline et essaie finalement de savoir ce qui est réellement arrivé au lieutenant Neil tout en tombant amoureuse de Lucas, le petit fils de la veuve de guerre. Dépassant ses prérogatives, au risque de perdre son emploi, elle met tout en œuvre pour retrouver la dernière personne à avoir vu Neil vivant. Grace à Andrew, son petit ami photographe, elle retrouve Morang, un philippin qui avait sauvé le lieutenant à l’époque et qui indiquera à Caroline ou est enterré Neil Thomas.