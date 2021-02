L'amour comme chiens et chats

Laura Haley est une jeune diplômée en Commerce, comptable dans le cabinet de ses parents, célibataire depuis peu, et voyageant avec son chien Frank. Spencer Hodkins est un étudiant en psychologie, fiancé à Susan, fille d’un ponte de l’Université, qui rédige une thèse en psychobiologie pour tenter de rationnaliser le concept d’émotion, et qui voyage avec son chat Mozart. Laura et Spencer ont tous deux loué une maison de vacances à South Haven. Ils vont s’apercevoir dès leur arrivée… qu’ils ont loué la même maison. La propriétaire, Ellen Davis, est navrée, mais n’a aucune solution à proposer. Les deux jeunes gens sont coincés dans la même maison. Ainsi que le chien et le chat qui ne font pas forcément bon ménage d’emblée. Après diverses mésententes, Laura organise dans la maison avec son amie Rose une énorme fête (un baby shower, fête de préparation à la naissance de son futur bébé), dans le but de faire fuir Spencer. Mais Spencer et Laura sont forcés de s’avouer qu’en fait, ils sont tombés amoureux. Spencer, cependant, repart avec sa fiancée Susan. Il présente sa thèse sur l’amour comme une émotion rationnelle, mais il est recalé : pas assez convaincu. Pendant ce temps, Ellen Davis, qui tient également une galerie d’art, a convaincu Laura de devenir son assistante et l’encourage à développer son talent pour la photographie. A l’occasion du Printemps de Arts de South Haven, elle lui fait la surprise de l’exposer. Laura décide de rester travailler pour Ellen à South Haven. Lorsqu’elle rentre dans la maison au bord de l’eau, elle y trouve... Spencer, qui a quitté Susan et vient habiter avec elle. Ellen Davis est ravie : cette rencontre « fortuite » était en fait un stratagème qu’elle a mis au point. Elle utilise la location de sa maison pour former des couples, et ça marche à tous les coups…