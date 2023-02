L'amour dans le pré

Luna Gilson, brillant chirurgien dans un hôpital de Seattle s’est jetée à corps perdu dans le travail à la mort de son mari, délaissant ainsi son fils Andy. Consciente que les choses doivent changer, elle décide de partir une semaine en vacances avec lui dans la ferme familiale. Une fois là-bas, ils font la rencontre de Will, chargé de s’occuper des vergers de poires du domaine par les parents de Luna qui vivent à l’étranger. Au cours de son séjour, elle va peu à peu reprendre goût aux choses simples et se rapprocher de son fils. Grâce à Will qui a remporté un prestigieux concours au Festival des Récoltes, elle va également laisser l’amour entrer à nouveau dans sa vie et rester vivre à Pineview où elle abandonnera sa carrière de chirurgien pour ouvrir un cabinet en ville.