Le choix du coeur

Il y a un an à peine, Donavan avait tout pour être heureuse : un café qui marchait bien, dans une petite ville balnéaire agréable, le petit ami idéal avec qui elle devait se marier, et plein d’amis formidables. Mais depuis, son petit ami est parti à Chicago, et les dettes s’accumulent, au point que le nouveau banquier qui s’occupe de son dossier menace de saisir son café. C’est dans ce contexte que Ben, un jeune dramaturge en panne d’inspiration, débarque un beau jour au café.