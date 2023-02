Le jardin des coups de foudre

Vikki George est responsable du jardin communautaire de St. Petersburg. Son père, décédé depuis 3 ans, avait créé ce jardin vingt ans auparavant. Ce jardin a une valeur sentimentale très forte pour Vikki, ainsi que pour les locataires du jardin. Chace Devine, un promoteur immobilier, achète le jardin à Monsieur Mack, le propriétaire de Vikki, dans le but de construire un immeuble dessus. Quand Vikki l’apprend, elle est dévastée mais ne baisse pas les bras, et décide de faire tout ce qui est en son possible pour sauver son jardin. Elle repense à la devise de son père : “Si tu es face à un obstacle, regarde vers le haut”. Chace et Vikki restent campés sur leurs positions, mais leurs échanges restent agréables. Chace et sa petite amie Marta décident de se séparer à l’amiable car ils sont trop différents. Vikki et Chace se voient à plusieus reprises, et chacun d’entre eux essaye de partager sa vision des choses à l’autre dans le but de le convaincre. Vikki demande de l’aide à la Maire de la Ville lors du Gala de la Mairie, et à cette occasion, elle danse avec Chace et se rapproche énormément de lui. Vikki gagne le titre de “Meilleur Jardin” lors de la compétition annuelle “la Fête des Jardins”, et apprend juste après que la Maire ne peut rien faire pour l’aider. Le lendemain, le jardin est fermé, et Vikki se décide à aller voir Chace dans son bureau pour une dernière tentative. Elle surprend Chace en train d’enlacer Marta, et part aussitôt en pleurant. Chace était simplement en train de féliciter Marta pour son nouveau travail et n’a rien fait de mal. Chace, sur le toit de l’immeuble de ses bureaux, a une illumination après avoir pensé à la devise du père de Vikki. Une semaine plus tard, tout le contenu du jardin a disparu, et Vikki a renoncé à son histoire d’amour, très déçue par la décision de Chace. Ce dernier la retrouve devant le jardin et la supplie de le suivre. Elle proteste mais elle finit par accepter. Chace l’emmène sur le toit de son immeuble, où il a recréé le jardin communautaire. Il lui annonce que tous les immeubles construits par son entreprise auront des jardins sur le toit, et lui propose d’en être la responsable. Vikki retombe instantanément sous le charme de Chace, et accepte. Ils s’embrassent.