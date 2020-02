Le mariage de mon ex-fiancé

Lily Bellenger est productrice au sein d'une chaîne de télévision à Los Angeles. Mariages contre la montre, une émission de télé-réalité dans laquelle trois couples sont en compétition pour organiser la meilleure cérémonie de mariage, commence à avoir du succès, ce qui lui attire les faveurs de la représentante de la chaîne, Nicole Turner. Celle-ci envisage de lui faire signer un contrat d’exclusivité. Avec son équipe de tournage, Lily doit aller tourner un épisode de l’émission à Pineville, ville dans laquelle elle a fait ses études. Une fois installés, elle et son équipe apprennent qu’un des trois couples prévus pour l’épisode s’est désisté au dernier moment. Ils doivent donc trouver des remplaçants. Betty et Scott sont fiancés depuis peu et vivent à Pineville. Scott tient une boutique d’antiquités et Betty vient de créer un site internet proposant à la vente des accessoires de mode. En apprenant que Mariages contre la montre cherche un nouveau couple en urgence, Betty y voit l’occasion rêvée de faire la promotion de son activité et, malgré les hésitations de Scott, tous les deux se lancent dans l’aventure. Une fois sur le plateau, Lily découvre que le fiancé du nouveau couple sélectionné, Scott, n’est autre que son ex-petit ami avec lequel elle a vécu une grande histoire. Troublés, Lily et Scott tentent de passer outre les sentiments qu’ils éprouvent toujours l’un pour l’autre afin de mener à bien l’émission et le mariage.