L'étincelle de l'amour (avec Meghan Markle)

Avec Meghan Markle - Amy, jeune et ambitieuse étudiante, vit encore chez ses parents, à Lakeside, une petite ville, près de Seattle. Le jour de la Fête Nationale, Amy annonce à Sammie, sa meilleure amie et à Hank, son petit ami, qu’elle a décroché le poste de ses rêves dans un grand journal de Chicago. Sept ans plus tard, Amy a rompu avec Hank et vit toujours à Chicago, mais le journal pour lequel elle travaille l’envoie à Lakeside pour écrire un article sur les spectacles de feux d’artifice. Juste avant son départ, Sammie lui annonce qu’elle va épouser Hank et qu’elle compte sur elle pour être sa demoiselle d’honneur. Amy accepte, convaincue que son histoire d’amour avec Hank appartient au passé.