L'inconnu du bal

A l'approche de la Saint-Valentin, c'est l'effervescence chez "Tout en fleurs". Helen y est fleuriste avec sa tante. Célibataire, elle rêve du coup de foudre alors que sa tante la verrait bien avec Henry, son meilleur ami. Alors qu'elle accompagne ce dernier à une soirée chic, elle y fait la connaissance d'un charmant inconnu. Tout paraît parfait pour la plus romantique des Saint-Valentin. Mais Helen doit trouver son chemin entre cœur et raison, rêve et réalité.