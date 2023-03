Mariage parfait sous la neige

Cara et Ben ne sont toujours pas mariés et leur emploi du temps laisse peu de place aux vacances ou à l’imprévu. Avant que Cara ne parte en tournée en Europe pour la promotion de son deuxième livre, Ben lui propose de l’épouser à Clara Lake, où ils se sont rencontrés. Megan sera sa demoiselle d’honneur et Zoey, la petite sœur de Ben, sera le témoin de celui-ci. Sean suivra les choses de loin puisque son travail pour Chirurgiens sans frontières le tient éloigné de Megan. Lors de leur séjour, Ben apprend qu’une grande chaîne d’hôtels est sur le point de racheter Clara Lake, mais qu’un investisseur possédant 10% des parts reste introuvable, ce qui empêche la transaction. Cara mène l’enquête et découvre le fin mot de l’histoire : Goldie, la fille de Max et Clara Deeker, les propriétaires, refuse de voir disparaître cet héritage au profit d’une chaîne d’hôtels sans âme. Heureusement, Goldie se laisse convaincre par Ben, qui souhaite préserver l’authenticité du lieu.