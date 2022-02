Nous deux, c'était écrit

A l’approche de la Saint-Valentin, Jamie apprend que son premier amour Sawyer est l'architecte responsable du projet qui menace sa librairie et tout le quartier commerçant. Bien qu’éprouvant encore des sentiments pour Sawyer, elle décide de faire campagne contre le projet. En effet, derrière un meuble de la librairie, elle a trouvé un vieux coffret dans lequel ont été gardées des cartes de Saint-Valentin que des clients ont envoyées à la librairie pour témoigner du rôle qu’elle a joué dans leur histoire d’amour. De même, Jamie y trouve la correspondance des anciens propriétaires, pendant la guerre. Elle organise un événement autour de cet héritage historique. Sawyer se rend compte de l’importance de la préservation du patrimoine et modifie son projet en trouvant un juste milieu entre histoire et modernité. Jamie est ravie, et le couple peut enfin être réuni.