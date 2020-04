Princesse incognito (avec Natalie Hall)

Carly (Natalie Hall) décide de prendre une année sabbatique de ses fonctions de princesse, et trouve un travail dans une petite station de ski familiale dans les Rocheuses. Personne à la station ne connaissant sa véritable identité, ces deux mondes commencent à s’affronter lorsque des membres de la famille royale se présentent à sa station. Pris entre ses fonctions de future reine et sa vie et son amour naissant avec le frère de la propriétaire, Jesse (Chris McNally), Carly devra trouver quelle vie lui convient.