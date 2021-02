Un coach pour la Saint-Valentin (avec Sam Page)

Employée au Portland Banner, Avery Parker écrit pour le site web du journal et s’occupe de la rubrique "Consultez la coach", où elle dispense des conseils en relations amoureuses. A l’approche du 14 février, la rédactrice en chef, Lauren Port, lui demande d’écrire une chronique quotidienne, en conservant toujours son anonymat, sur la Saint-Valentin. Ayant vécu plusieurs déceptions sentimentales, précisément ce jour-là, la jeune femme ne croit plus en l’amour et accepte sans grand enthousiasme la mission qui lui est confiée. Dès la publication de sa première chronique, Avery reçoit un commentaire désobligeant d’un lecteur anonyme qui signe "Virez la coach". Il cherche à se venger des mauvais conseils prodigués par "Consultez la coach", qui ont encouragé sa petite amie à le quitter. Au même moment, Avery fait la connaissance d’un charmant vétérinaire, Brendan. Les deux jeunes gens ont deux points commun : ils n’aiment pas la Saint Valentin et sont, par expérience, méfiants en amour, ce qui ne va pas empêcher un coup de foudre réciproque. Tout va pour le mieux entre les deux tourtereaux jusqu’au jour de la Saint-Valentin où Brendan découvre qu’Avery est l’auteure de "Consultez la coach". Par ailleurs, Avery apprend que Brendan est le signataire de "Virez la coach"...