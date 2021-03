Un coup de foudre en héritage (avec Amanda Schull de Suits)

Lucy, passionnée d’Histoire, vit à Londres où elle s’apprête à être nommée directrice d’un musée, quand elle apprend que sa tante Grace, fraichement décédée, lui a légué sa sublime demeure, située en Nouvelle-Angleterre. Sur place, elle retrouve ses souvenirs d’enfance… et son ex petit-ami, Duncan, qu’elle a quitté des années plus tôt. Se croyant la seule héritière, elle apprend qu’elle doit partager le bien avec Duncan, qui a d’ores et déjà prévu de vendre la maison à un riche homme d’affaires pour en faire un terrain de golf. Lucy se bat pour proposer un autre projet, qui préserverait cette maison chargée d’Histoire. Duncan finit par se rallier à sa cause, reste à convaincre l’homme d’affaires. Un an plus tard, nos deux héros ont réalisé leurs rêves, plus amoureux que jamais.