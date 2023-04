Une New-Yorkaise sous les tropiques

Jade, une jeune journaliste new-yorkaise, est contrainte de prendre des vacances après avoir fait une gaffe embarrassante lors d’une émission en direct. Dès son arrivée sur une île des Caraïbes, le séjour commence mal à cause d'un souci de réservation : Jade a été victime d’une arnaque. Une fois le problème réglé, la jeune femme sympathise avec le propriétaire des lieux, un dénommé Ford. Alors qu'elle baisse peu à peu sa garde et profite des plaisirs de l’île avec lui, Jade découvre le véritable passé de Ford, et se retrouve partagée entre ses sentiments naissants et le scoop qui pourrait redorer sa carrière.