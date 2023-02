Vous avez un message : comme un ouragan...

L'équipe d’Oliver enquête sur une lettre de 2005 arrivée par hasard dans le bureau de feue Eleanor. L'expéditeur est un certain Gabe, un musicien dont l’ adresse est "à un mile d’altitude" et la destinataire est "la seule et unique Hattie". Ces deux personnes sont originaires de La Nouvelle-Orléans et ont été victimes de l’ouragan Katrina. Le samedi soir, Shane et Oliver sortent enfin ensemble, s’embrassent et en rentrant chez Shane, ils trouvent Steve Mark qui vient la chercher pour une mission délicate. Elle le suit à contrecœur. Sans Shane, l’enquête piétine et Oliver déprime. Raoul, le nouveau propriétaire du Mailbox, suggère à l’équipe d’enquêter auprès de musiciens...