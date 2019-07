Flash - La saison 5 débarque le mercredi 7 août sur TF1 [Premières minutes]

Découvrez en exclusivité sur MYTF1, les premières minutes de la saison 5 de “Flash”. A découvrir à partir du mercredi 7 août, 23h35 sur TF1.

Constituée de 22 épisodes et diffusée depuis octobre 2018 jusqu’à mai 2019 sur la chaîne américaine CW, la saison 5 de Flash débarque en France sur TF1.

Après avoir vaincu Clifford DeVoe, la team Flash découvre la présence de Nora West-Allen, la fille de Barry et Iris venue de 30 ans dans le futur, elle aussi dotée d'une grande vitesse mais maîtrisant mal ses pouvoirs. L'arrivée de la jeune bolide va perturber la chronologie et Cicada, un tueur de méta-humains, apparaît plus tôt que prévu.

Au programme de ce mercredi 7 août, retrouvez 5 épisodes inédits dès 23h35 :

Episode 1 : L’héritage de Flash

Episode 2 : Bloc

Episode 3 : Élémentaire, mon cher Barry

Episode 4 : Flash Info

Episode 5 : Le clown masqué

Si vous avez manqué un épisode, pas de panique ! Retrouvez-les en exclusivité sur le Replay de MYTF1.

Flash, saison 5 - A partir du mercredi 7 août 23h35 sur TF1