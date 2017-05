Un acteur de la série fait son coming-out

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Keiynan Lonsdale se sent désormais prêt. Après avoir caché sa sexualité aux médias pendant un bon moment, l’acteur qui interprète le rôle de Wally dans la série Flash, a choisi de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Il a expliqué dans un émouvant message posté sur Instagram qu’il voulait désormais s’assumer tel qu’il est vraiment. Il déclare notamment : "J'aime changer de couleur de cheveux, j'aime prendre des risques dans la manière dont je m'habille, j'aime les filles et j'aime les garçons (oui), j'aime grandir, j'aime apprendre, j'aime qui je suis et j'aime vraiment celui que je deviens. J'ai passé trop d'années à me détester, à penser que je comptais moins car j'étais différent... ce qui est faux. Il y a deux ans, j'ai enfin été capable de m'accepter et cela m'a sauvé la vie. Mais maintenant, je suis face à un nouveau barrage et je me sens plutôt perdu. Je vais affronter la prochaine étape et même faire corps avec qui je suis, ce qui est palpitant. Ne plus feindre d'autres conneries, ne plus m'excuser de tomber amoureux de personnes peu importe leur genre. Je suis lassé d'avoir peur, de me sentir honteux, d'être effrayé..."

Cette déclaration a particulièrement ému les fans de l’acteur, ainsi que sa communauté sur Instagram. L’acteur a même tenu à remercier ses proches d’être si compréhensifs et présents dans sa vie. Il a même été très ému des réactions positives de son entourage. Sur Instagram, il a conclu ainsi son message : " J'espère que nous pouvons tous apprendre à accepter qui nous sommes et à ne pas juger ceux qui ne sont pas exactement comme nous. La vérité, c'est qu'on forme une famille, une seule. Juste de l'amour. Keiy." Un message très inspirant pour la jeunesse.