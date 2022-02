REPLAY - Trois nouveaux épisodes de Flash

Ce mercredi 19 août, après le final d'Arrow, TF1 vous proposait de découvrir trois nouveaux épisodes de Flash. Si vous les avez manqués, il vous reste encore le replay !

Trois petits tours et puis s’en vont… Si Arrow a tiré sa révérence en apothéose ce mercredi 19 août, TF1 vous laissait dans les mains d'un autre super héros. En effet, Flash continue de traquer les supers vilains à une vitesse phénoménale. Barry Allen et ses camarades vous ont offert trois aventures inédites qu’il ne fallait pas manquer. Mais si c’est le cas, il est encore temps de se rattraper grâce au replay.



Saison 1, épisode 15 : Hors du temps

Iris semble avoir des sentiments pour Barry, ce que lui reprochent Linda et Eddie. Mark Mardon revient pour venger son frère, mort à cause de Joe West. Cisco doute de l’innocence du docteur Wells dans l'affaire de la disparition de Stagg, mais aussi dans celle de la mort de la mère de Barry.

Saison 1, épisode 16 : Si le futur m’était conté



Barry se rend compte qu’il est remonté dans le temps. Le docteur Wells lui déconseille de tenter de modifier l’avenir, sans quoi il y aurait de graves conséquences. Néanmoins, Barry l’ignore et décide de capturer Mardon afin d’éviter les catastrophes qu’il a déjà vécues. Cisco tombe dans un piège tendu par Snart et sa sœur, Lisa. Pour sauver son frère, Cisco leur construit des armes et révèle la véritable identité de Flash.

Saison1, épisode 17 : Trickster



Barry et Joe s’interrogent sur la réelle personnalité du docteur Wells. Barry a du mal à cacher son animosité envers le médecin. En parallèle, Le trickster fait son grand retour à Central City et menace de faire exploser la ville.