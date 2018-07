La saison 4 de Flash arrive le 9 juillet sur TF1 ! On fait le point sur l’intrigue de la série

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

C’est official, "Flash" rempile pour une quatrième saison sur TF1 dès le 9 juillet. Mais où en étions-nous ? Pour vous aider à vous remettre à jour, MYTF1 vous rafraîchit la mémoire sur les derniers épisodes et le final de la saison 3.

Avis aux fans de superhéros ! L’homme le plus rapide de la planète fait son grand retour à partir du 9 juillet sur TF1. La quatrième saison de Flash arrive enfin en France. Vous ne vous rappelez plus d’où en étaient Barry Allen et son équipe ? Pas de panique, voici un petit retour en arrière sur les derniers épisodes de la saison 3.

Souvenez-vous, la fin de la saison 3 avait surpris les téléspectateurs et annonçait une certaine rédemption de Flash, qui arrivait à réparer ses erreurs passées. Barry Allen (campé par Grant Gustin) remontait le temps et réussissait à sauver sa mère, morte lorsqu’il était enfant. Sauf que cet exploit engendrait une lourde conséquence. Comme tout voyage dans le temps, la petite escapade du héros entraîne forcément des répercussions. En modifiant le passé, il change le flux temporel et donc le futur, ce qui provoque ce qu’on appelle le Flashpoint.

Pour ne rien arranger, Flash commence peu à peu à perdre ses pouvoirs. Pour les retrouver, il n’a d’autre solution que de réparer le flux temporel et de laisser Nega-Flash assassiner de nouveau sa mère. En plus d’être confronté à un nouveau scientifique (Docteur Alchemy joué par Tom Feldon), Barry affronte le maléfique Savitar (campé par Tobin Bell) dans l’ultime épisode de la saison. On découvre alors la véritable identité de Savitar mais aussi une nouvelle facette de Barry, qui refuse de tuer son ennemi. Ce sera finalement Iris qui appuiera sur la gâchette. Le superhéros doit maintenant réparer le chaos qu’il a semé en partant dans la speed force. Vous voulez connaître la suite ? Rendez-vous le 9 juillet sur TF1.