Cette vidéo a un super pouvoir : "Une poigne de fer"

Avec le jeu #FastFlash, jouez avec l’homme le plus rapide du monde et gagnez des cadeaux. A vous d’être le plus rapide : regardez cette vidéo, trouvez les codes qui apparaissent à la vitesse de l’éclair et saisissez-les le plus vite possible sur MYTF1 rubrique #FastFlash. A gagner : des cadeaux de la série et le premier épisode inédit de Flash à regarder avant sa diffusion sur TF1.