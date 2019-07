Nora, la fille d’Iris et de Barry, venue du futur, s’avère être l’autre supersonique qui a aidé Barry à détruire le satellite. Elle explique qu’elle ne se déplace plus assez vite pour ouvrir la vitesse pure qui permettrait de la renvoyer trente ans plus tard. Tandis qu’Iris est curieuse de faire connaissance avec sa fille, Barry a pour priorité de la renvoyer dans le futur afin d'éviter qu’elle ne perturbe davantage le flux temporel.