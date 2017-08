Flash - Saison 03 Episode 10 - Retour vers le futur  

Dans sa lutte contre Savitar, Barry se retrouve accidentellement dans le futur. Il y voit le speedster maléfique assassiner Iris. Dès lors, l’équipe du Star Lab met tout en œuvre pour modifier l’avenir et empêcher cet événement de se produire. Wally fait ses preuves en tant que Kid Flash et parvient à arrêter Plunder, le braqueur qui sévit à Central City. Caitlin souhaite remédier au problème de batterie de ses bracelets et demande à Julian de rejoindre le Star Lab afin qu’il puisse aider Cisco à trouver une solution. H.R. ouvre le Star Lab Museum pour initier un large public à la science.